Чудо-гол Беллингема спас Англию от позора на Евро

Матч прошёл на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене (Германия) и завершился победой англичан в дополнительное время со счётом 2:1 (1:1 - основное время).

Нападающий словаков Иван Шранц на 25-й минуте открыл счёт в игре. Для Шранца этот гол стал третьим в четырёх матчах на Евро-2024. Он догнал на вершине списка лучших бомбардиров турнира грузина Жоржа Микаутадзе и немца Джамала Мусиалу.

В первом тайме англичане, являющиеся фаворитами не только этого матча, но и всего турнира, не нанесли ни одного удара по воротам Мартина Дубравки.

На 50-й минуте англичане забили, но гол полузащитник Фила Фодена был отменён из-за положения вне игры. На 81-й минуте англичане вновь были близки к взятию ворот, но мяч после удара Деклана Райса из-за пределов штрафной попал в штангу ворот сборной Словакии.

Англичане спаслись и перевели игру в овертайм голом в компенсированное время - на 5-й добавленной минуте красивым ударом через себя отличился Джуд Беллингем. Для сборной Англии это был первый удар в створ за всю игру.

В овертайме англичанам понадобилось всего 52 секунд, чтобы выйти вперёд - отличился капитан сборной Англии Гарри Кейн, который с близкого расстояния ударом головой попал точно в ворота. В оставшееся время словаки были активными, но им не хватало свежести, а англичане на опыте довели матч до победы.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Англии 6 июля в Дюссельдорфе сыграет против Швейцарии, которая накануне сенсационно победила действующих чемпионов Европы итальянцев (2:0).

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