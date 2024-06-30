Конец грузинской сказки. Испания уверенно вышла в 1/4 финала Евро

Матч прошёл на стадионе "Райн-Энерги" в Кёльне и завершился уверенной победой испанской сборной со счётом 4:1.

Испанцы с первых минут завладели инициативой и пошли вперёд, а грузины были вынуждены отбиваться. Хватало работы и у голкипера сборной Грузии Гиорги Мамардашвили, по воротам которогов первом тайме испанцы нанесли 17 ударов.

Несмотря на давление испанцев и процент владения мячом (85/15), грузинам на 18-й минуте удалось выйти вперёд после быстрой контратаки. С правого края последовала передача в центр штрафной, где Робен Ле Норман в борьбе с Хвичей Кварацхелией срезал мяч в собственные ворота.

Испания сравняла счёт на 39-й минуте, когда Родри с линии штрафной решился на удар в дальний угол. На 51-й минуте полузащитник сборной Испании Фабиан Руис замкнул головой навес во вратарскую зону и удвоил преимущество своей команды.

На 76-й минуте Нико Уильямс обыграл грузинского защитника, вошёл в штрафную и точно ударил верхом. Точку в матче поставил Дани Ольмо - 4:1.

Отметим, что испанский полузащитник Ламин Ямаль (16 лет и 353 дня) стал самым молодым игроком в истории, сыгравшим в плей-офф Евро. Он побил рекорд англичанина Джуда Беллингема (18 лет и 4 дня, Евро-2020). На нынешнем турнире Ямаль сделал уже две голевые передачи.

В 1/4 финала сборная Испании сыграет с Германией, которая накануне обыграла Данию со счётом 2:0. Матч пройдёт 5 июля в Штутгарте и начнётся в 19:00.

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