Кто из баскетболистов сыграет в турнире за путевку на Олимпиаду? Банки назвал состав сборной Латвии

Главный тренер сборной Латвии Лука Банки выбрал на турнир следующий состав: Родион Куруцс, Марекс Мейерис, Давис Бертанс, Дайрис Бертанс, Янис Тимма, Роланд Шмитс, Артур Страутиньш, Янис Стрелниекс, Клавс Чаварс, Рихард Ломажс, Артур Жагарс и Кристерс Зорикс.

Восемь из включенных в состав игроков принимали участие в Чемпионате мира 2023 года, у Стрелниекса и Дайриса Бертанса есть опыт выступления на четырех чемпионатах Европы, у Мейериса - на трех, у Дависа Бертанса и Тиммы - на двух, у Шмитса - на одном чемпионате Европы.

Восемь лет назад в олимпийском квалификационном турнире участие принимали Стрелниекс, Дайрис Бертанс, Тимма и Мейерис.

Банки поблагодарил всех баскетболистов, которые "приняли участие в процессе подготовки сборной и попытались показать лучшие достижения", добавив, что команда концентрируется на первой игре турнира против сборной Грузии.

Соперниками сборной Латвии на олимпийском квалификационном турнире будут Грузия и Филиппины, а во второй группе сыграют Бразилия, Камерун и Черногория.

Турнир за право играть на Олимпиаде в Париже пройдет в "Арена Рига," со 2 по 7 июля. Сборная Латвии в группе А 2 июля в 19 часов сыграет со сборной Грузии, а 3 июля в 19 часов - со сборной Филиппин.

Две лучшие команды группы в полуфинале 6 июля сыграют с одной из лучших команд группы В (Бразилия, Черногория и Камерун). Победители полуфинальных матчей в воскресенье, 7 июля, поборются за единственную путевку в Париж.

Сборная Латвии провела два проверочных матча. Сначала в "Арена Рига" команда со счетом 86:63 победила сборную Египта, а потом в Тампере со счетом 84:90 уступила Финляндии.

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