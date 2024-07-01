"Машина полностью уничтожена". Латвийская легкоатлетка пострадала в автоаварии

Как рассказала агентству LETA Вайчуле, телесные повреждения не настолько серьезные, чтобы помешать ей участвовать в запланированной на эти выходные в Валмиере Премии президента, но пока не решено, будет ли она участвовать в этих соревнованиях. Этим летом она обязательно выступит на Олимпийских играх, подчеркнула спортсменка.

Вайчуле пишет в Facebook, что, когда она ехала с чемпионата Латвии в Валмиере, на участке трассы Гулбене - Резекне сильно пьяный мужчина, не уступив дорогу, врезался в бок их машины, в результате чего автомобиль перевернулся и приземлился на крышу.

"Машина полностью уничтожена, мы все живы, отделались синяками, царапинами и сравнительно легкими травмами. Пока мы пытались выбраться из машины, водитель, ставший виновником аварии, скрылся в лесу", - пишет Вайчуле.

Она также попросила отозваться тех, кто видел аварию и кто остановился у их автомобиля, поскольку их показания могут оказаться полезными.

"Мы чудесным образом остались целы. Это благодаря ремням безопасности и всем системам безопасности автомобиля. Только из-за стечения обстоятельств наша дочь ехала в другом автомобиле. Я очень рада этому выбору", - написала спортсменка.

В субботу в Валмиере Вайчуле выполнила норматив парижских Олимпийских игр в спринте на 400 метров, преодолев круг стадиона за 50,83 секунды на чемпионате Латвии по легкой атлетике. Она улучшила свой личный рекорд на 0,42 секунды и уступила лишь 0,12 секунды рекорду Латвии, который 36 лет назад установила Винета Икауниеце.

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