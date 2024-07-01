Франция вышла в 1/4 финала Евро благодаря автоголу

Матч прошёл на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе и завершился победой французской команды со счётом 1:0.

Французы на протяжении всего матча владели преимуществом и нанесли 20 ударов по воротам бельгийской команды, но подводила реализация - лишь два удара пришлись в створ ворот.

Единственный гол в матче был забит на 85-й минуте, когда защитник сборной Бельгии Ян Вертонген срезал мяч в собственные ворота после удара Рандаля Коло Муани. Таким образом, сработала единственная замена Дидье Дешама, который выпустил Коло-Муани на 62-й минуте.

Позже сегодня, 1 июля, в 22:00 в следующем матче 1/8 финала сойдутся команды Португалии и Словении. 5 июля в четвертьфинале французы встретятся с победителем этой пары.

Сборная Бельгии дважды становилась призёром Евро, заняв второе место в 1980-м и третье в 1972-м. Франции выиграла чемпионат Европы в 1984 и 2000 годах, дошла до финала в 2016-м и взяла бронзу в 1996-м.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.

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