Слёзы Роналду и драматическая победа Португалии

Матч прошёл на стадионе "Дойче Банк Парк" во Франкфурте-на-Майне (Германия) и завершился со счётом 0:0 в основное время, а в послематчевой серии пенальти португальцы выиграли со счётом 3:0.

На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Капитан сборной Португалии расплакался после нереализованного удара. Вскоре открыть счёт могли словенцы, но Беньямин Шешко не реализовал выход один на один после ошибки Пепе в обороне.

Основное время встречи и овертайм завершились со счётом 0:0. В серии пенальти точнее оказались португальцы. Португальский вратарь Диогу Кошта отбил все три удара словенских игроков. В составе победителей 11-метровые реализовали Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва.

Диогу Кошта стал первым вратарём в истории чемпионатов Европы, отразившим три пенальти в послематчевой серии.

Отметим, что сборная Словении впервые в истории вышла в плей-офф крупного турнира.

В пятницу, 5 июля, в четвертьфинале чемпионата Европы сборная Португалии сыграет против команды Франции, которая в 1/8 финала обыграла Бельгию с минимальным счётом (1:0).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.

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