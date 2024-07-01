Автомобиль сбил участника соревнований по спортивному ориентированию в Даугавпилсе

В пятницу правоохранители получили информацию о гражданине Литвы, принимавшем участие в соревнованиях по спортивному ориентированию Kāpa 2024 в Даугавпилсе. Во время мероприятия с ним столкнулся гражданин Латвии 2003 года рождения, который ехал по лесной дороге на автомобиле BMW 320.

Гражданин Литвы во время столкновения получил травмы, но от госпитализации отказался.

Из информации на сайте соревнований следует, что их организует клуб спортивного ориентирования Kāpa в сотрудничестве с даугавпилсским Управлением по делам молодежи и спорта, Латвийской федерацией ориентирования (LOF) и клубом OK Stiga.

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