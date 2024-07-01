"Нам нечего терять". Куруц выразил уверенность перед квалификацией

Сборная Латвии начнет отборочный турнир к Олимпийским играм во вторник в Риге. Победитель этого турнира, который определится в воскрсенье, получит путёвку на Олимпиаду в Париж. Как рассказал Куруц, настроение в сборной очень хорошее, но сложно было прощаться с теми игроками, которые не попали в состав.

"Мы отдохнули после тяжелой игры и перелета, теперь готовы изо всех сил", - сказал Куруц.

Говоря об ответственности перед предстоящим турниром, Куруц подчеркнул, что уверен и в своих силах, и в способностях команды на этом турнире. "Я всегда выкладываюсь на 100% в сборной. Нам нечего терять, и есть только одна цель, которую мы должны достичь вместе. Думаю, мы справимся. Подходим к этим играм с уверенностью и сильным настроем", - сказал баскетболист.