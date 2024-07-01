"Нам нечего терять". Куруц выразил уверенность перед квалификацией

Мужская сборная Латвии по баскетболу выступит в квалификационном турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже с уверенностью и сильным настроем, подчеркнул в разговоре с агентством LETA нападающий национальной команды Родион Куруц.
Сборная Латвии начнет отборочный турнир к Олимпийским играм во вторник в Риге. Победитель этого турнира, который определится в воскрсенье, получит путёвку на Олимпиаду в Париж. Как рассказал Куруц, настроение в сборной очень хорошее, но сложно было прощаться с теми игроками, которые не попали в состав.
"Мы отдохнули после тяжелой игры и перелета, теперь готовы изо всех сил", - сказал Куруц.
Говоря об ответственности перед предстоящим турниром, Куруц подчеркнул, что уверен и в своих силах, и в способностях команды на этом турнире. "Я всегда выкладываюсь на 100% в сборной. Нам нечего терять, и есть только одна цель, которую мы должны достичь вместе. Думаю, мы справимся. Подходим к этим играм с уверенностью и сильным настроем", - сказал баскетболист.
После проверочных матчей, в которых сборная Латвии разгромила Египет и проиграла Финляндии, были сделаны выводы о нюансах, которые необходимо доработать в отборочном турнире к Олимпийским играм. "Нужно улучшить начало игры, играть агрессивно и выполнять наставления тренера. Мы не сделали этого с самого начала, поэтому они забросили много мячей", - сказал Куруц о поражении от финнов.
Куруц охарактеризовал соперника сборной Латвии, сборную Грузии, как команду быструю и имеющую много высоких игроков. "Защита будет ключом к игре. Мы постараемся перевести их в атаку, потому что у них нет такой мобильности, как у нас", - заключил Куруц.
Анджей Пасечник был одним из последних игроков, который был отчислен из состава сборной, поэтому команда сыграет на турнире без ярко выраженного центрового игрока. "Тренер выбирал команду, глядя на то, какими будут соперники. Например, в сборной Грузии много мобильных четвертых номеров, а не четко выраженных пятерки", - признал Куруц.
Турнир за право играть на Олимпиаде в Париже пройдет в "Арена Рига," со 2 по 7 июля. Сборная Латвии в группе А 2 июля в 19 часов сыграет со сборной Грузии, а 3 июля в 19 часов - со сборной Филиппин.
Две лучшие команды группы в полуфинале 6 июля сыграют с одной из лучших команд группы В (Бразилия, Черногория и Камерун). Победители полуфинальных матчей в воскресенье, 7 июля, поборются за единственную путевку в Париж.
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