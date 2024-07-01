Военные базы США в Европе приведены в состояние повышенной готовности

Пентагон объявил о втором по важности уровне безопасности на этих базах, сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников из правительства США.

Этот уровень безопасности, известный как Charlie, устанавливается, когда Пентагон получает достоверную информацию о возможной террористической атаке. Есть только еще один более высокий уровень безопасности - Delta, который объявляется, когда теракт уже произошел или неотвратим.

"Существует достоверная информация, указывающая на нападение на базы США на следующей неделе или около того", - сказал Fox News представитель Министерства обороны США, имя которого не разглашается.

Тем временем Пентагон объявил, что "из-за ряда факторов, которые могут повлиять на безопасность американских солдат и членов их семей в Европе, Европейское командование США удваивает свои усилия по повышению бдительности в летние месяцы".

Подробности о характере угроз не приводятся.

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