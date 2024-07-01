Rīgas satiksme закупит еще 17 зеленых электробусов. Цена - миллионы евро

Rīgas satiksme заключило соглашение с польским предприятием Solaris Bus & Coach SP. z o.o. о поставке 17 электробусов.

"Новые электробусы зарекомендовали себя успешно, поэтому мы заключили соглашение с Solaris Bus & Coach SP. z o.o. о покупке еще 17 таких автобусов, которые будут получены в середине 2025 года", - говорит член правления предприятия Андрис Лубанс.

Он пояснил, что до сих пор эксплуатация электробусов была успешной, - как зимой, когда температура воздуха была ниже минус 25 градусов, так и сейчас, когда на улице стоит 30-градусная жара.

В конце 2023 года Rīgas satiksme получило все 35 заказанных электрических автобусов Solaris, которые в настоящее время осуществляют пассажирские перевозки по 14 различным маршрутам.

Общий пробег электрических автобусов достиг 590 650 километров, один автобус в день преодолевает от 120 до 170 километров. Общий пробег электробуса, который начал курсировать одним из первых, достиг 25 553 километров.

На одной зарядке эти автобусы могут проехать более 200 километров. При промежуточной зарядке электробусы проезжают до 250 километров.

Зарядные устройства обеспечивают мощность зарядки в 120 киловатт. К каждой станции зарядки одновременно могут быть подключены два транспортных средства. Время полной зарядки автобусов составляет около двух часов при подключении к зарядной установке одного автобуса. При подключении двух автобусов время зарядки составляет около четырех часов.

Общая договорная цена за покупку 17 электробусов и запчастей к ним составляет 9,9 млн евро. Для покупки автобусов привлечено финансирование фонда оздоровления Евросоюза в размере 9,7 млн евро.

Оборот рижского муниципального SIA Rīgas satiksme в прошлом году, по предварительным данным, составил 184,287 млн евро, что на 9,2% больше, чем в 2022 году, а прибыль компании увеличилась на 19% - до 1,488 млн евро.

Rīgas satiksme основано в 2003 году и на 100% принадлежит Рижскому городскому самоуправлению.

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