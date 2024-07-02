Если не Байден? Кого демократы видят возможным кандидатом

This hawk has 34 fewer felony convictions than Donald Trump. pic.twitter.com/hX1yFw9h5q — JB Pritzker (@JBPritzker) June 19, 2024

Состояние Притцкера примерно в 3,5 млрд долларов делает его самым богатым выборным должностным лицом Америки, и он "не стесняется использовать эти средства на свои политические амбиции", подчеркивает NYT. Еще в марте прошлого года издание писало, что возможное противостояние Прицкера с Трампом "будет столкновением мощных олицетворений современного консерватизма и либерализма".

Джошуа Шапиро

Губернатора Пенсильвании и бывшего генерального прокурора штата Джошуа Шапиро NYT называет "взвешенным лидером", который во время своего пребывания на посту "делал упор на двухпартийность и в основном сосредоточился на неидеологических вопросах". По данным недавних опросов, его рейтинг одобрения находится на уровне 64 процентов. С симпатией к нему в родном штате относятся даже 30% сторонников Трампа.

Джош Шапиро Фото: HANNAH BEIER/REUTERS

На выборах 2022 года он набрал 56% голосов. "Если и существует штат, в котором победа обязательна для любого демократического соперника Трампа, то это Пенсильвания", - пишет NYT. WP называет Шапиро "одной из самых интригующих восходящих звезд" партии.

Шапиро часто говорит о своей иудейской вере, он участвовал в ожесточенных внутрипартийных спорах из-за пропалестинских студенческих протестов, горячо отстаивая свою поддержку Израиля и называя некоторые из демонстраций антисемитскими. WP считает, что Шапиро в основном рассматривался как вариант на 2028 год, поскольку он пробыл губернатором всего полтора года.

Мишель Обама

"Фантастический вариант для демократов во всех смыслах", - пишет о Мишель Обаме The Washington Post. Согласно опросу YouGov, она самая популярная бывшая первая леди страны, и ее рейтинги одобрения неизменно высоки. Основная проблема в том, что она сама не проявляет интереса к выдвижению в президенты. "Это действительно вариант, позволяющий разбить стекло в случае чрезвычайной ситуации. И кажется, что стекло небьющееся", - подытоживает WP.

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