Если не Байден? Кого демократы видят возможным кандидатом

Нынешний вице-президент Камала Харрис из-за своей должности - очевидный первый кандидат на замену Байдену, соглашаются ведущие американские СМИ. Демпартии США будет рискованно проигнорировать кандидатуру Харрис - первой чернокожей и первой женщины вице-президента, если они хотят сохранить свое преимущество среди чернокожих и молодых избирателей, отмечают The Washington Post и The New York Times.