Земгус Гиргенсонс подписал контракт с клубом НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг"

Прошлые 11 сезонов Гиргенсонс провел в "Баффало Сейбрз", который выбрал его в драфте 2012 года под 14-м номером.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" - трехкратный обладатель Кубка Стэнли, в последний раз клуб завоевывал трофей в 2021 году. В свою очередь "Сэйбрз" в плей-офф не играли с 2011 года, таким образом, Гиргенсонс за свою карьеру ни разу не принимал участия в розыгрыше Кубка Стэнли.