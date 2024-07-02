Земгус Гиргенсонс подписал контракт с клубом НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг"

Латвийский нападающий Земгус Гиргенсонс подписал трехлетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг", сообщил клуб.
Прошлые 11 сезонов Гиргенсонс провел в "Баффало Сейбрз", который выбрал его в драфте 2012 года под 14-м номером.
В "Тампе" средняя зарплата 30-летнего Гиргенсонса составит 850 000 долларов за сезон.
"Тампа-Бэй Лайтнинг" - трехкратный обладатель Кубка Стэнли, в последний раз клуб завоевывал трофей в 2021 году. В свою очередь "Сэйбрз" в плей-офф не играли с 2011 года, таким образом, Гиргенсонс за свою карьеру ни разу не принимал участия в розыгрыше Кубка Стэнли.
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