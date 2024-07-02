Сколько Остапенко может заработать в каждом круге Уимблдона

Во вторник, 2 июля, первая ракетка Латвии Алена Остапенко в первом круге Уимблдона встретится с австралийкой Айлой Томлянович. На турнире будет разыгран рекордный призовой фонд.
Общий призовой фонд Уимблдона достиг 50 миллионов фунтов (59 миллионов евро), сообщили организаоры турнира. Чемпионы в одиночном разряде заработают каждый по 3,2 миллионв евро.
Денежная сумма, вложенная в награды, в 2024 году была увеличена на 6,25 миллиона евро. За десять лет эта сумма выросла ровно в два раза.
За победу над Томлянович в первом круге Остапенко может заработать чуть более 70 тысяч евро.
Денежный приз в зависимости от окончательной позиции
Одиночный разряд:
- 1-й круг: 70 тысяч евро
- 2-й круг: 110 тысяч евро
- 3-й круг: 158,5 тысячи евро
- 4-й круг: 266 тысяч евро
- Четвертьфинал: 442 тысячи евро
- Полуфинал: 843 тысячи евро
- Финал: 1,65 миллиона евро
- Титул: 3,2 миллиона евро
Парный разряд:
- 1-й круг: 18,5 тысячи евро
- 2-й круг: 29,5 тысячи евро
- 3-й круг: 49,5 тысячи евро
- Четвертьфинал: 99 тысяч евро
- Полуфинал: 197 тысяч евро
- Финал: 389 тысяч евро
- Титул: 766 тысяч евро
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