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Сколько Остапенко может заработать в каждом круге Уимблдона

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Алена Остапенко
Алена Остапенко Фото: Reuters/ScanPix

Во вторник, 2 июля, первая ракетка Латвии Алена Остапенко в первом круге Уимблдона встретится с австралийкой Айлой Томлянович. На турнире будет разыгран рекордный призовой фонд.

Общий призовой фонд Уимблдона достиг 50 миллионов фунтов (59 миллионов евро), сообщили организаоры турнира. Чемпионы в одиночном разряде заработают каждый по 3,2 миллионв евро.

Денежная сумма, вложенная в награды, в 2024 году была увеличена на 6,25 миллиона евро. За десять лет эта сумма выросла ровно в два раза.

За победу над Томлянович в первом круге Остапенко может заработать чуть более 70 тысяч евро.

Денежный приз в зависимости от окончательной позиции

Одиночный разряд:

  • 1-й круг: 70 тысяч евро
  • 2-й круг: 110 тысяч евро
  • 3-й круг: 158,5 тысячи евро
  • 4-й круг: 266 тысяч евро
  • Четвертьфинал: 442 тысячи евро
  • Полуфинал: 843 тысячи евро
  • Финал: 1,65 миллиона евро
  • Титул: 3,2 миллиона евро

Парный разряд:

  • 1-й круг: 18,5 тысячи евро
  • 2-й круг: 29,5 тысячи евро
  • 3-й круг: 49,5 тысячи евро
  • Четвертьфинал: 99 тысяч евро
  • Полуфинал: 197 тысяч евро
  • Финал: 389 тысяч евро
  • Титул: 766 тысяч евро

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