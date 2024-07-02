Сколько Остапенко может заработать в каждом круге Уимблдона

Общий призовой фонд Уимблдона достиг 50 миллионов фунтов (59 миллионов евро), сообщили организаоры турнира. Чемпионы в одиночном разряде заработают каждый по 3,2 миллионв евро.

Денежная сумма, вложенная в награды, в 2024 году была увеличена на 6,25 миллиона евро. За десять лет эта сумма выросла ровно в два раза.

За победу над Томлянович в первом круге Остапенко может заработать чуть более 70 тысяч евро.

Денежный приз в зависимости от окончательной позиции

Одиночный разряд:

1-й круг: 70 тысяч евро

2-й круг: 110 тысяч евро

3-й круг: 158,5 тысячи евро

4-й круг: 266 тысяч евро

Четвертьфинал: 442 тысячи евро

Полуфинал: 843 тысячи евро

Финал: 1,65 миллиона евро

Титул: 3,2 миллиона евро

Парный разряд:

1-й круг: 18,5 тысячи евро

2-й круг: 29,5 тысячи евро

3-й круг: 49,5 тысячи евро

Четвертьфинал: 99 тысяч евро

Полуфинал: 197 тысяч евро

Финал: 389 тысяч евро

Титул: 766 тысяч евро

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