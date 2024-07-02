Разгром! Нидерланды уверенно обыграли Румынию и вышли в 1/4 финала

Матч прошёл на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершился победой нидерландской сборной со счётом 3:0.

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий "оранжевых" Коди Гакпо. На 63-й минуте нидерландский футболист "Ливерпулья" мог оформить дубль, однако его гол был отменён после вмешательства VAR. На 83-й минуте нападающий Дониэлл Мален укрепил преимущество сборной Нидерландов, а на 90+3-й он оформил дубль и установил окончательный счёт на табло.

В 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды сыграют с победителем пары Австрия - Турция. Матч состоится в субботу, 6 июля.

Отметим, что на счету Гакпо теперь три гола на Евро-2024, он догнал Жоржа Микаутадзе (Грузия), Джамала Мусиалу (Германия) и Ивана Шранца (Словакия) в списке лучших бомбардиров турнира.

Румыния сенсационно вышла в плей-офф с первого места в группе, опередив Бельгию, Словакию и Украину. В последний раз румынские футболисты играли в плей-офф чемпионата Европы 24 года назад, тогда они уступили Италии в четвертьфинале (0:2).

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