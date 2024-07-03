Турция впервые за 16 лет вышла в 1/4 финала Евро

Матч прошёл на стадионе "Ред Булл-Арена - Центральштадион" в Лейпциге и завершился победой турецкой команды со счётом 2:1.

Турки вышли вперёд уже на 57-й секунде матча - защитник Мерих Демирал быстрее всех разобрался в штрафной после рикошетов и удачно сыграл на отскоке у ворот австрийцев.

Согласно данным УЕФА этот гол стал самым быстрым в истории плей-офф чемпионатов Европы.

Примечательно, что сборной Турции теперь принадлежат рекорды за самый быстрый гол и в плей-офф Евро, и в плей-офф ЧМ - Хакан Шюкюр забил Южной Корее на ЧМ-2002 (матч за третье место) на 11-й секунде.

На 59-й минуте полузащитник сборной Турции Арда Гюлер навесил на ближнюю штангу, где Демирал ударом головой из пределов вратарской отправил мяч под перекладину и оформил дубль. Спустя семь минут австрийский нападающий Михаэль Грегорич сократил отставание в счёте. На большее команду Ральфа Рангника не хватило.

Турция третий раз вышла в плей-офф на Евро. В 2000 году команда дошла до 1/4 финала, в 2008-м - до полуфинала. Тогда было поражение от Германии в полуфинале (2:3). С тех пор турецкая сборная дважды не выходила из группы и ещё раз не отобралась на Евро.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Турции сыграет против команды Нидерландов. Игра состоится 6 июля в Берлине на "Олимпиаштадион".

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