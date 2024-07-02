Латвия начала отбор на Олимпиаду с победы над Грузией

Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился победой сборной Латвии со счётом 83:55 (17:13, 28:11, 13:17, 25:14).

Самым результативным в составе сборной Латвии стал Артур Страутиньш, который набрал 18 очков, проведя в составе сборной свою самую результативную игру. 11 очков в копилку латвийской сборной принёс Марекс Мейерис, 10 очков на счету Роланда Шмита, 9 очков - у Дависа Бертанса, 8 - у Артура Жагарса. У соперников самым резальтативным стал Александр Мамукелашвили.

Сборная Грузии пока не участвовала в Олимпийских играх и находится на 23-й позиции в рейтинге ФИБА, а Латвия занимает шестое место. В прошлом году сборная Латвии заняла пятое место на чемпионате мира, а грузины завершили турнир на 16-м месте.

В следующем матче, который состоится 3 июля в 19:00, сборная Латвии сыграет против команды Филиппин.

Две лучшие команды группы A в полуфинале 6 июля сыграют с одной из лучших команд группы В (Бразилия, Черногория и Камерун). Победители полуфинальных матчей в воскресенье, 7 июля, поборются за единственную путёвку в Париж.

Мужская сборная Латвии по баскетболу до этого участвовала в Олимпийских играх лишь один раз - в 1936 году в Берлине. Сборная Латвии заняла раздельное 15 - 18-е место среди 23 команд, одержав одну победу в трёх матчах.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!