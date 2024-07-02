Остапенко уверенно вышла во второй раунд Уимблдона

Остапенко, занимающая 14-е место в рейтинге WTA, в матче первого круга обыграла австралийку Айлу Томлянович (WTA 136) со счётом 6:1, 6:2.

Во втором раунде соперницей Остапенко станет украинка Дарья Снигур (WTA 131) или француженка Осеан Доден (WTA 80). За выход во второй раунд соревнований Остапенко заработала 70 рейтинговых очков.

Остапенко и Томлянович ранее встречались на корте четыре раза, в трёх из них латвийская теннисистка праздновала победу. В этом сезоне во втором круге Открытого чемпионата Австралии Остапенко одержала победу в трёх сетах.

Остапенко участвует в Уимблдонском турнире в девятый раз, а ее лучшим достижением является выход в полуфинал в 2018 году. В прошлом году она не прошла дальше второго раунда, в котором признала превосходство румынки Сораны Кырстя.

Томлянович в 11-й раз выступает на кортах Уимблдона, а в прошлом году австралийке удалось дойти до четвертьфинала, уступив Елене Рыбакиной из Казахстана в борьбе за место в полуфинале.

Напомним, ранее квалификацию на Уимблдонский турнир не смогла преодолеть вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая.

Остапенко также выступит в парном разряде на Уимблдоне со своей постоянной партнёршей Людмилой Киченок из Украины.

Уимблдонский чемпионат в этом году проходит с 1 по 14 июля.

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