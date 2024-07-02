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Легкоатлетка Лаура Икауниеце ждет ребенка

rus.tvnet.lv
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Латвийская легкоатлетка Лаура Икауниеце (32) ждет ребенка, свидетельствует ее запись в социальных сетях. 

"У нас радостные новости!" - пишет Икауниеце, добавляя фото, на котором видны заголовки текст: "Малыш Киртс уже в пути. Мы приятно взволнованы!".

Как сообщалось, Икауниеце в отношениях с эстонским легкоатлетом Магнусом Киртсом. Оба сообщили о своих отношениях 14 февраля 2020-го года. 

Ранее Лаура была замужем за Роландом Адмидиньшем. Брак продлился пять лет. 

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