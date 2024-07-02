Какой штраф полагается за езду без водительских прав?

Водитель поинтересовался: "За превышение скорости в жилой зоне (19-я часть 55-й статьи ПДД) наложен запрет на вождение сроком на шесть месяцев. По семейным обстоятельствам или для выполнения служебных задач, возможно, придется садиться за руль. Применит ли дорожная полиция, остановив меня, штраф 4-й части 51-й статьи ПДД - в размере восьми денежных единиц? Могу ли я в конкретный день продолжать движение, или же управление необходимо прекратить незамедлительно? Кроме того, я хотел бы понять штрафы, если запрет на управление нарушается и фиксируется повторно".

Как поясняет Latvijas Vēstnesis, согласно 6-й части 51-й статьи ПДД, за управление транспортным средством, если нет водительских прав (водительские права не были получены в установленном порядке или отобраны), по отношению к водителю применяют штраф от 56 до 114 денежных штрафных единиц (от 280 до 570 евро).

Штраф применяют каждый раз, если у остановленного водителя нет прав.

Статья 72 Закона об административной ответственности предусматривает, что лицо, управляющее транспортным средством или судном без водительского удостоверения соответствующей категории, также отстраняется от управления транспортным средством или судном.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!