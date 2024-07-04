Карты могут быть обманчивыми. Взгляните на разделяющий Европу Сувалкский коридор длиной 70 километров между Литвой и Польшей. На юго-востоке находится союзница России Беларусь, а на северо-западе - Калининградская область, тяжело вооруженный российский эксклав. Есть опасения, что Кремль одним нападением может захватить эту территорию и отрезать все три страны Балтии от Европы.

Так это можно было бы провернуть в настольной игре. Однако с реальностью такой сценарий имеет мало общего. На прошлой неделе я провел некоторое время в Литве и Польше, где из первых рук узнал, какова геополитическая ситуация в приграничных территориях.

Сначала я посетил Девянишкес, местечко в небольшом "придатке" Литвы, вдающемся вглубь территории Беларуси. Этот поселок связан с остальной частью Литвы дорогой, находящейся в нескольких метрах от пограничного забора. Как появилось это странное образование? Легенда гласит, что...