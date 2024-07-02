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Представлявший Латвию боец ММА Глухов стал гражданином России

rus.tvnet.lv
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Некогда ведущий боец смешанных единоборств (ММА) в Латвии Константин Глухов стал гражданином России, сообщает агентство LETA со ссылкой на Telegram-канал спортсмена.

Как свидетельствуют посты Глухова в Telegram и Facebook, он уже какое-то время находится в России, собирает пожертвования на дроны для российских солдат и посещает оккупированные территории Донбасса.

Глухов написал, что с 1 января 2024 году у него в России действует статус репатрианта и он не скрывает удовлетворения полученным гражданством. "Россия-матушка собирает своих детей отовсюду!" - написал в Telergam Глухов.

44-летний Глухов в основном проводил бои по правилам ММА и кикбоксинга.

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