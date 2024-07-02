Видео Правила не позволили спасти жизнь 17-летнему китайскому спортсмену

17-летний китайский бадминтонист Чжан Чжицзе умер во время матча юниорского чемпионата Азии в Джакарте.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что медики начали помогать парню только через 40 секунд после того, как он потерял сознание.

Организаторы соревнований подверглись резкой критике за то, что медики не оказали вовремя помощь, возможно, жизнь мальчика можно было спасти.

Позже Индонезийская ассоциация бадминтона объявила, что у мальчика внезапно остановилось сердце.

Сообщается, что медики соблюдали правила соревнований, согласно которым помощь спортсмену на поле может быть оказана только с разрешения арбитра матча.

"Такие правила существуют на каждом международном турнире по бадминтону", - заявили в Индонезийской ассоциации бадминтона, которая предложила поправки к правилам.

Как сообщает Азиатское отделение Всемирной федерации бадминтона, юного спортсмена за две минуты доставили в машину скорой помощи.

Его доставили в больницу, но жизнь подростка спасти не удалось.

Китайцы выразили свое возмущение в социальной сети Weibo, задав резонный вопрос: что важнее - соблюдать правила или спасти жизнь человека?

Nothing to see here.



17-year-old Chinese badminton player Zhang Zhijie goes into Cardiac Arrest and dies as he collapsed on the court during a tournament in Indonesia. pic.twitter.com/zb22r5MluB — Liz Churchill (@liz_churchill10) July 1, 2024

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!