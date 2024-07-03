Видео Злоумышленник в Риге прокалывал шины, его зафиксировали камеры

Уверенный в себе мужчина, не стесняющийся того, что его фиксируют камеры видеонаблюдения, был замечен, когда он прокалывал шины двух автомобилей Volkswagen на освещенной фонарями улице в рижском районе Плескодале. Владельцы пострадавших автомобилей взяли инициативу в свои руки и приступили к поиску виновника.

Атис не очень понимает, что побудило мужчину проколоть шины соседу и еще одному жителю микрорайона прямо под объективами камер видеонаблюдения.

"Он идет и пробивает две шины на Tiguan, а затем две шины на белой машине. Почему - мы не знаем. Это всегда был спокойный район, - говорит Атис, управляющий домом.

После инцидента Атис также поговорил с соседом и выяснил, что мужчина старается со всеми жить дружно и его действия нельзя считать местью.

Владелец автомобиля обратился в полицию, сотрудники которой менее чем за десять минут прибыли по адресу, чтобы зафиксировать произошедшее. Однако сам потерпевший не собирался сидеть сложа руки - мужчина начал изучать записи камер наблюдения.

"И на последнем видео, которое я получил от соседа, видно, как он выходит прямо со двора и идет к машинам", - сказал еще один потерпевший Вито.

Вито установил личность преступника и хочет, чтобы он получил по заслугам.

На записях видно, что мужчина вообще не пытается скрыться в момент совершения преступления, а колющие движения совершает уверенно и целенаправленно. Возможно, злоумышленник таким образом пытался выместить свой гнев и на этот раз ему попались автомобильные покрышки.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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