Видео Злоумышленник в Риге прокалывал шины, его зафиксировали камеры

В Риге, в окрестностях Плескодале, пойман злоумышленник, который прокалывал шины, сообщает программа Degpunktā.
Уверенный в себе мужчина, не стесняющийся того, что его фиксируют камеры видеонаблюдения, был замечен, когда он прокалывал шины двух автомобилей Volkswagen на освещенной фонарями улице в рижском районе Плескодале. Владельцы пострадавших автомобилей взяли инициативу в свои руки и приступили к поиску виновника.
Атис не очень понимает, что побудило мужчину проколоть шины соседу и еще одному жителю микрорайона прямо под объективами камер видеонаблюдения.
"Он идет и пробивает две шины на Tiguan, а затем две шины на белой машине. Почему - мы не знаем. Это всегда был спокойный район, - говорит Атис, управляющий домом.
После инцидента Атис также поговорил с соседом и выяснил, что мужчина старается со всеми жить дружно и его действия нельзя считать местью.
Владелец автомобиля обратился в полицию, сотрудники которой менее чем за десять минут прибыли по адресу, чтобы зафиксировать произошедшее. Однако сам потерпевший не собирался сидеть сложа руки - мужчина начал изучать записи камер наблюдения.
"И на последнем видео, которое я получил от соседа, видно, как он выходит прямо со двора и идет к машинам", - сказал еще один потерпевший Вито.
Вито установил личность преступника и хочет, чтобы он получил по заслугам.
На записях видно, что мужчина вообще не пытается скрыться в момент совершения преступления, а колющие движения совершает уверенно и целенаправленно. Возможно, злоумышленник таким образом пытался выместить свой гнев и на этот раз ему попались автомобильные покрышки.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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