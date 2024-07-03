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Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2024

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Болельщики сборной Франции
Болельщики сборной Франции Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Завершились матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

Таким образом, определились все пары четвертьфинала Евро-2024:

  • Испания - Германия (5 июля, Штутгарт, 19:00);
  • Португалия - Франция (5 июля, Гамбург, 22:00);
  • Англия - Швейцария (6 июля, Дюссельдорф, 19:00);
  • Нидерланды - Турция (6 июля, Берлин, 22:00).

Матчи 1/2 финала состоятся 9 и 10 июля (Мюнхен, Дортмунд), финал - 14 июля (Берлин).

Действующим чемпионом Европы является Италия, которая на Евро-2020 в финале обыграла англичан в серии пенальти (1:1, 3:2 пен.).

Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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