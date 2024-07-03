Гонщик Мартиньш Сескс стал пятым на Ралли Польши

Пилот Toyota Калле Рованпера выиграл Ралли Польши, отпраздновав свою вторую победу в сезоне. На финише действующий чемпион мира опередил своего партнёра по команде Элфина Эванса на 28,3 секунды. Третьим стал французский гонщик Адриан Фурмо из M-Sport Ford.

Четвёртым финишировал Тьерри Невилль (Hyundai), уступив лидеру 1 минуту 10,8 секунд. Бельгиец отстоял лидерство в чемпионате мира - в том числе благодаря победе на Power Stage.

В зачёте пилотов после семи из 13 этапов чемпионата мира Невилль (136) продолжает лидировать, опережая британца Элфина Эванса (121) и эстонца Отта Тянака (115). В зачёте производителей Hyundai сохраняет лидерство с 311 очками, опережая Toyota (301) и M-Sport (156).

Сезон WRC 2024 года продолжится с 18 по 21 июля этапом Ралли Латвия, которое впервые станет частью чемпионата мира по ралли FIA WRC. В продолжении сезона этапы пройдут в Финляндии, Греции, Чили, Германии и Японии.

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