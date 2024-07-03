Латвия вышла в полуфинал отборочного турнира Олимпийских игр

Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился поражением сборной Латвии со счётом 80:89 (16:32, 22:22, 18:23, 24:12), которая несмотря на это вышла в полуфинал турнира. Место Латвии в группе станет известно в четверг после матча между Грузией и Филиппинами.

Самым результативным в составе сборной Латвии стал Родион Куруц, который набрал 18 очков. Ещё по 7 очков в копилку латвийской сборной принесли Давис Бертанс, Янис Стрелниекс и Кристерс Зорикс. У соперников самым резальтативным стал Джастин Браунли (26 очков).

В первой игре турнира во вторник сборная Латвии обыграла Грузию со счётом 83:55, а для Филиппин это был первый матч на турнире.

Две лучшие команды из каждой группы сыграют с двумя лучшими командами из другой группы (Бразилия, Черногория и Камерун) в полуфинале в субботу. Победители полуфинальных матчей сыграют в воскресенье за единственную путевку в Париж.