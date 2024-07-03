Латвия вышла в полуфинал отборочного турнира Олимпийских игр

В среду, 3 июля, сборная Латвии по баскетболу проиграла Филиппинам во втором матче отборочного турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился поражением сборной Латвии со счётом 80:89 (16:32, 22:22, 18:23, 24:12), которая несмотря на это вышла в полуфинал турнира. Место Латвии в группе станет известно в четверг после матча между Грузией и Филиппинами.
Самым результативным в составе сборной Латвии стал Родион Куруц, который набрал 18 очков. Ещё по 7 очков в копилку латвийской сборной принесли Давис Бертанс, Янис Стрелниекс и Кристерс Зорикс. У соперников самым резальтативным стал Джастин Браунли (26 очков).
В первой игре турнира во вторник сборная Латвии обыграла Грузию со счётом 83:55, а для Филиппин это был первый матч на турнире.
Две лучшие команды из каждой группы сыграют с двумя лучшими командами из другой группы (Бразилия, Черногория и Камерун) в полуфинале в субботу. Победители полуфинальных матчей сыграют в воскресенье за единственную путевку в Париж.
Латвия и Филиппины до этого матча никогда не встречались друг с другом. Филиппины находятся на 37-м месте в рейтинге ФИБА, а Латвия занимает шестое место. В прошлом году сборная Латвии заняла пятое место на чемпионате мира, а филиппинцы завершили турнир на 24-м месте.
Отметим, что этим летом Филиппинам не может помочь самая большая звезда команды Джордан Кларксон, который провел 10 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и набирал в среднем за карьеру 16 очков за игру. В предыдущем сезоне он был одним из ведущих игроков клуба "Юта Джаз".
Сборная Филиппин участвовала в семи Олимпийских играх, но в последний раз это произошло в 1972 году. Высшим достижением является пятое место, завоёванное в 1936 году.
Мужская сборная Латвии по баскетболу до этого участвовала в Олимпийских играх лишь один раз - в 1936 году в Берлине. Сборная Латвии заняла раздельное 15 - 18-е место среди 23 команд, одержав одну победу в трёх матчах.
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