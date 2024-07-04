Остапенко обыграла украинку Снигур и вышла в третий круг Уимблдона

В матче второго круга Остапенко в двух сетах обыграла 130-ю ракетку мира украинскую спортсменку Дарью Снигур. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу латвийской теннисистки.

Матч продолжался 49 минут. За это время Остапенко выполнила восемь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Её соперница не подала ни одного эйса, сделала две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Это была первая встреча теннисисток.

Остапенко участвует в Уимблдонском турнире в девятый раз, а ее лучшим достижением является выход в полуфинал в 2018 году. В прошлом году она не прошла дальше второго раунда, в котором признала превосходство румынки Сораны Кырстя. Для 22-летней украинки это было дебютное участие в основной сетке Уимблдона.

В следующем раунде Алёна Остапенко сыграет с американкой Бернардой Перой (97-е место в рейтинге WTA). Матч состоится 6 июля.

Напомним, ранее квалификацию на Уимблдонский турнир не смогла преодолеть вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая.

Остапенко также выступит на Уимблдоне в парном разряде со своей постоянной партнёршей Людмилой Киченок из Украины.

Уимблдонский чемпионат в этом году проходит с 1 по 14 июля.

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