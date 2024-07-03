ВИДЕО Беллингему грозит дисквалификация на Евро-2024. Всё из-за жеста

УЕФА связался с Английской Федерацией Футбола и Джудом Беллингемом с требованием разъяснений относительно действий английского футболиста из-за жеста, который он показал словацким трибунам после забитого гола.

Напомним, в матче 1/8 финала против Словакии полузащитник сборной Англии забил гол на 90+5 минуте, сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время. На радостях англичанин устроил бурное празднование, которое оказалось неприличным - возвращаясь на свою половину поля, англичанин поцеловал ладонь и сделал вид, что трогает себя за пах. При этом он смотрел в сторону трибун - будто кому-то конкретно адресовывал эти движения.

Поначалу казалось, что Беллингем так оскорбил скамейку запасных сборной Словакии, но сам футболист позже назвал это "шуточным жестом в сторону близких друзей".

"Это была просто шутка, которую я адресовал моим близким друзьям, присутствовавшим на матче. К словакам я испытываю только уважение за то, как они играли против нас", - написал полузащитник в социальных сетях.

Jude Bellinghams gesture to the Slovakian bench after he scored 👊🇸🇰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/qwlUSa7Ocs — Football Fights (@footbalIfights) June 30, 2024

В УЕФА сообщили, что проведут проверку относительно "возможного нарушения основных правил достойного поведения" футболистом мадридского "Реала".

6 июля Англия встретится со Швейцарией в четвертьфинале - к этому моменту УЕФА должен вынести вердикт о наказании Беллингема.

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