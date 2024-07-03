ВИДЕО Британский BBC обозвал Роналду в прямом эфире

Португальцы победили Словению только в серии послематчевых пенальти (0:0, по пен. 3:0) и получили путёвку в четвертьфинал. Судьбу матча мог решить Криштиану Роналду, который получил шанс пробить 11-метровый на 105-й минуте встречи. Впрочем, португалец не смог переиграть вратаря словенцев Яна Облака.

BBC транслировало игру в Великобритании и, показывая повтор нереализованного пенальти Роналду, добавило подпись: Misstiano Penaldo.

Редакторы обыграли имя и фамилию капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, а также английские слова "промах" и "пенальти". Зрители увидели в углу экрана надпись "Промахтиану Пеналду" после того, как Криштиану не реализовал 11-метровый.

Nah I can't believe the Misstiano Penaldo graphic is real pic.twitter.com/HlBqGRC5xX — pausa y vuelta (@PausayVuelta) July 1, 2024

Такой каламбур от крупнейшего вещателя понравился далеко не всем. Одним из самых недовольных публичных лиц оказался экс-защитник "Челси" Джон Терри. "ВВС, это позор!" - написал бывший игрок сборной Англии в соцсетях.

"Почему в финансируемой государством телекомпании решили, что это нормально - так дешево насмехаться над такой ​​легендой футбола, как Роналду, во время трансляции международного турнира?" - написал британский журналист и телеведущий Пирс Морган.

В самой сборной Португалии, похоже, к шутке BBC отнеслись спокойнее. Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силва высмеял британский телеканал BBC, дав шутливое прозвище своему партнёру по национальной команде Бруну Фернандешу.

"С моим другом и профессором пенальти Бруну Пенандешем", - написал Бернарду Силва в Instagram и опубликовал фото.

Напомним, на Евро-2024 Криштиану Роналду не забил ни одного гола. Португалия в четвертьфинале сыграет с Францией. Этот матч запланирован на 5 июля.

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