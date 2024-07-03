Дети из латвийской команды получили незабываемые эмоции, выйдя на арену Евро-2024

"Марта вывела на поле вратаря и капитана сборной Италии Доннарумму. Сначала было немного страшно, так как она шла первой из латвийских детей. Но теперь мы видим, что Марта, войдя на стадион, где было более 70 000 зрителей, обрела больше уверенности в себе и смелости. Для меня этот момент был также волнующим - с слезами на глазах смотрела на нашу детскую команду," рассказывает мама Марты Майя из Риги. Она подчеркивает, что эта поездка была великолепным приключением, к тому же очень хорошо организованным. "О нас заботились, нам было все ясно и понятно, была информация обо всем, мы были как хорошая команда - это важно, чтобы чувствовать себя уверенно за своего ребенка", - говорит Майя.