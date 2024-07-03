Дети из латвийской команды получили незабываемые эмоции, выйдя на арену Евро-2024

"Это было незабываемое приключение", "Мы все еще пытаемся это осознать", "Дети были настоящей командой", "Это было великолепно" и "Он от волнения не мог ничего есть", "От восторга не мог говорить" - с такими позитивными эмоциями вернулись из Берлина 11 детей из Латвии, которые составили латвийскую команду* и 29 июня, в субботу, на футбольной арене Берлина вывели игроков сборной Италии в 1/8 финала Евро-2024.
*В Германию отправились 11 детей со всей Латвии, которые выиграли в лотерее право отправиться с одним из родителей в полностью оплачиваемое Lidl путешествие в Германию и принять участие в крупнейшем футбольном событии года в Европе.
"Наша цель была сделать счастливыми 11 детей из Латвии, дав им возможность участвовать в большом футбольном событии Европы. Слушая отзывы детей и родителей, мы понимаем - нам это удалось! Эти отзывы - лучшая оценка проделанной работы", - говорит Томас Делле, руководитель маркетинга компании.
Габриель из Резекне поехал в Германию вместе с папой Илгонисом: "Эта поездка в Германию на чемпионат UEFA по футболу была уникальным и незабываемым приключением. Для Габриеля это было также первое путешествие на самолете". Он немного волновался перед полетом, но желание попасть в конечный пункт было гораздо сильнее. "Самый впечатляющий момент поездки, безусловно, был, когда мы попали на большой стадион в Берлине, где царила отличная атмосфера. Эмоции в этот момент были гораздо сильнее, чем мы могли себе представить". После спуска с поля Габриель от восторга не мог говорить, рассказывает папа Илгонис.
"Марта вывела на поле вратаря и капитана сборной Италии Доннарумму. Сначала было немного страшно, так как она шла первой из латвийских детей. Но теперь мы видим, что Марта, войдя на стадион, где было более 70 000 зрителей, обрела больше уверенности в себе и смелости. Для меня этот момент был также волнующим - с слезами на глазах смотрела на нашу детскую команду," рассказывает мама Марты Майя из Риги. Она подчеркивает, что эта поездка была великолепным приключением, к тому же очень хорошо организованным. "О нас заботились, нам было все ясно и понятно, была информация обо всем, мы были как хорошая команда - это важно, чтобы чувствовать себя уверенно за своего ребенка", - говорит Майя.
Тот факт, что латвийские дети и их родители создали отличную команду, подчеркивает и мама Лео Анна из Риги: "Эти дни действительно стали настоящей командой - и дети, и родители. Дети были очень дружелюбны, старшие заботились о младших, они все время старались проводить вместе. Мы, родители, также пошли на матч в одинаковой форме и были настоящей командой. В нашей команде было 3 папы, 1 бабушка и 7 мам". Анна также подчеркивает высокий уровень организации, когда дети и родители чувствовали себя безопасно и ухоженно.
"Это определенно была прекрасная возможность, скорее всего, единственная в жизни! Если до поездки в Германию на чемпионат UEFA наша семья не была большими футбольными фанатами, то теперь мы хотим следить за футболом", - рассказывает папа Рудольфа из Лиепаи Мартиньш. Для отца и сына попадание на футбольный стадион в Берлине было самым значительным событием поездки.
Также для Артура из Огре попадание на стадион в Берлине было очень большим и впечатляющим событием, так как до этого самым большим увиденным полем была Арена Рига. "Артур не слишком открыт, поэтому ему труднее вливаться в новые компании, но представители компании позаботились о том, чтобы Артур чувствовал себя свободнее и наслаждался этим событием по максимуму", - рассказывает его мама.
Мама Доминика Лиене во время поездки на чемпионат UEFA потеряла голос, но это не помешало ей делиться эмоциями и впечатлениями, полученными в поездке. "Эта двухдневная поездка в Германию была действительно насыщена активностями и эмоциями." После спуска с поля Доминик сразу занялся игрой. Когда его спросили, хотел бы он еще раз выйти на поле, он ответил, что определенно готов вывести и сборную Португалии, где играет его любимый игрок Криштиану Роналду. Приехав домой, Лиене включила телевизор и снова посмотрела матч. "Через экран телевизора невозможно почувствовать те эмоции, которые ощущались на месте. Хочу сказать огромное спасибо за эту возможность! Как мама я чувствовала себя очень гордой, видя своего сына на поле, выводящего одну из футбольных звезд".
"Мы все еще пытаемся это осознать, потому что эмоций очень много", - говорит мама Маркуса Сигита из Добеле. "После того, как дети вывели футболистов на поле, мы вместе смотрели матч и, конечно, болели за Италию. Жаль, что Италия проиграла, но мы оказались в Берлине в то время, когда сборная Германии выиграла свой матч, и испытали, как немецкие фанаты радовались успеху своей команды". Маркус уже занимается футболом, и это приключение станет стимулом для него продолжать тренировки еще усерднее.
Все родители подчеркивают, что во время замечательной поездки семьи очень сблизились и в аэропорту никто не остался без объятий. "Я бы хотела сказать, что эта поездка была не только про футбол, но и про новые дружбы, эмоции и людей", - резюмирует мама Доминика Лиене.
В состав латвийской команды отправились в Германию 4 ребенка из Риги и по одному ребенку из Резекне, Валмиерского края, Огре, Сигулдского края, Добеле, Лиепаи и Тукумса. Такая уникальная возможность была разыграна среди более чем 8600 детей, подавших заявку на участие в лотерее и шанс выйти на поле с лучшими футболистами Европы.
Все матчи чемпионата Европы до финала 14 июля футбольные болельщики могут смотреть в фан-зоне Lidl Arena в Риге, на улице Каугуру, 6 (у Калнциемского моста).
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