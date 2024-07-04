Фото и видео Лука Банки: "Эта игра станет для нас поворотным моментом на турнире"

Во втором матче отборочного турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже сборной Латвии по баскетболу помешала паника в команде и большая спешка, заявил после поражения главный тренер Лука Банки.
Латвия уступила Филиппинам со счетом 80:89 (16:32, 22:22, 18:23, 24:12), но все равно вышла в полуфинал.
"Соперник провел отличную игру с прекрасным исполнением. Они показали физическую игру и были изобретательны в атаке. Я думал, что мы сделаем усиление в команде, но начало игры было плохим, в команде началась паника, и мы стали спешить", - сказал Банки на послематчевой пресс-конференции.
В субботу, 6 июля, Латвия сыграет полуфинальный матч против одной из команд другой группы.
"Нам нужно перезагрузиться и сосредоточиться на полуфинале. Нам нужно не только улучшить качество игры, но и быть психологически сильными. Эта игра должна стать для нас поворотным моментом на турнире, чтобы мы реализовали вещи, которые помогут нам продолжить борьбу за билет", - подчеркнул Банки.
Если сравнивать с предыдущей игрой, то Артур Жагарс не играл, а Марекс Мейерис провел на поле ограниченное время.
"К сожалению, Артур не смог играть из-за травмы. Сегодня утром было проведено обследование, и медицинский персонал посоветовал беречь его. Для него было слишком рискованно выходить сегодня на поле. Марекс же слишком быстро начал накапливать замечания. Все решения связаны с травмами, техническими и тактическими решениями", - пояснил Банки.
Баскетбольная сборная Филиппин играет в так называемой "треугольной атаке", нехарактерной для европейского баскетбола.
"Трудно за один день переключиться на совершенно другую игру. В первых трех четвертях они реализовали почти все свои броски. Я думаю, выбранная ими защита тоже хорошо сработала, чтобы помешать нам играть в штрафной. Это заставило нас делать много дальних бросков, но исполнение было плохим. Благодаря своему росту они контролировали борьбу за подборы", - сказал Банки.
Во вторник, 2 июня, Латвия обыграла Грузию со счетом 83:55 в своем первом матче на турнире, а Филиппины выиграли свой первый матч.
В рейтинге ФИБА Филиппины занимают 37-е место, а Латвия - шестое. В прошлом году латвийцы заняли пятое место на Кубке мира, а Филиппины - 24-е.
Две лучшие команды из каждой группы сыграют с двумя лучшими командами из другой группы (Бразилия, Черногория и Камерун) в полуфинале в субботу. Победители полуфинальных матчей сыграют в воскресенье за единственную путевку в Париж.
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