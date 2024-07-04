Фото и видео Лука Банки: "Эта игра станет для нас поворотным моментом на турнире"

Латвия уступила Филиппинам со счетом 80:89 (16:32, 22:22, 18:23, 24:12), но все равно вышла в полуфинал.

"Соперник провел отличную игру с прекрасным исполнением. Они показали физическую игру и были изобретательны в атаке. Я думал, что мы сделаем усиление в команде, но начало игры было плохим, в команде началась паника, и мы стали спешить", - сказал Банки на послематчевой пресс-конференции.

В субботу, 6 июля, Латвия сыграет полуфинальный матч против одной из команд другой группы.

"Нам нужно перезагрузиться и сосредоточиться на полуфинале. Нам нужно не только улучшить качество игры, но и быть психологически сильными. Эта игра должна стать для нас поворотным моментом на турнире, чтобы мы реализовали вещи, которые помогут нам продолжить борьбу за билет", - подчеркнул Банки.

Если сравнивать с предыдущей игрой, то Артур Жагарс не играл, а Марекс Мейерис провел на поле ограниченное время.