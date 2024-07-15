Завершился чемпионат Европы по футболу, а это значит - время подводить итоги. По ходу турнира многие отмечали, что Евро-2024 - самый скучный и унылый в истории. Пожалуй, с этим сложно не согласиться. Но есть и плюсы.

Главная особенность Евро-2024 - скучный футбол большинства топ-команд. Многие матчи минувшего чемпионата Европы невозможно было смотреть. Спорить с этим нет смысла.

Англичане включались только тогда, когда уступали в счёте. Но они дошли до финала. Многим покажется это несправедливым, однако результат есть результат. Саутгейт считает, что такой футбол - это путь к победе. Как видите, Саутгейт почти прав. Даже как будто было бы логично, чтобы чемпионом незрелищного турнира стала самая его тягомотная команда.

Это, конечно же, стало бы чудовищным недоразумением и торжеством антифутбола. Как же хорошо, что была на этом турнире прекрасная Испания, которая подарила всем нам победу атакующего футбола.