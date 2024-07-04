Обвиняют в фашизме. Герой Турции на Евро показал жест "Серых волков"

Демирал в ходе матча в Лейпциге забил гол в ворота сборной Австрии уже на 57-й секунде. Этот гол стал самым быстрым в истории плей-офф чемпионатов Европы. На 59-й минуте Демирал вновь поразил австрийские ворота, оформив дубль. В итоге Турция победила Австрию 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2024.

Организация "Серые волки" известна своей ультранационалистической идеологией и связями с различными экстремистскими действиями. В мае 2021-го Европарламент призвал Евросоюз включить турецкое националистическое движение "Серые волки" в список террористических группировок.

"Серые волки" - турецкая националистическая молодёжная организация, которая активно участвовала в политическом насилии 1970-х, действовала в рамках международной антикоммунистической системы Гладио. Боевики организации обвинялись в ряде убийств и террористических актов, в том числе в покушении на папу римского Иоанна Павла II. С 1990-х они переключились на борьбу с курдским национальным движением и этноконфессиональными меньшинствами, а также на теракты на антитурецкой, антигреческой почве.