Обвиняют в фашизме. Герой Турции на Евро показал жест "Серых волков"

УЕФА начала расследование в отношении турецкого футболиста Мериха Демирала после того, как он отметил свой второй гол против Австрии приветствием ультранационалистической организации "Серые волки".
Демирал в ходе матча в Лейпциге забил гол в ворота сборной Австрии уже на 57-й секунде. Этот гол стал самым быстрым в истории плей-офф чемпионатов Европы. На 59-й минуте Демирал вновь поразил австрийские ворота, оформив дубль. В итоге Турция победила Австрию 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2024.
Организация "Серые волки" известна своей ультранационалистической идеологией и связями с различными экстремистскими действиями. В мае 2021-го Европарламент призвал Евросоюз включить турецкое националистическое движение "Серые волки" в список террористических группировок.
"Серые волки" - турецкая националистическая молодёжная организация, которая активно участвовала в политическом насилии 1970-х, действовала в рамках международной антикоммунистической системы Гладио. Боевики организации обвинялись в ряде убийств и террористических актов, в том числе в покушении на папу римского Иоанна Павла II. С 1990-х они переключились на борьбу с курдским национальным движением и этноконфессиональными меньшинствами, а также на теракты на антитурецкой, антигреческой почве.
Сам Демирал после матча объяснял свой жест так: "Я невероятно горжусь тем, что я турок, и я глубоко почувствовал эту гордость после того, как забил гол. Я хотел это выразить и очень рад, что мне это удалось. Наши болельщики гордятся нами. Я видел, как они делали этот жест на трибунах, и это заставило меня захотеть сделать это еще больше. Я очень счастлив".
УЕФА уже начала расследование в отношении футболиста. Если Демирал будет наказан, это может повлечь последствия для предстоящего четвертьфинала против Нидерландов, который пройдёт 6 июля в Берлине.
Самому футболисту, похоже, всё равно. Демирал в ответ на решение УЕФА провести расследование в своих соцсетях сделал новое политическое заявление. Он опубликовал фотографию, где пальцами рук показывает символику организации "Серые волки", подписав её: "Ne mutlu Türküm diyene" ("Как счастлив тот, кто говорит, что он турок"). Это неофициальный девиз турецких националистов.
🇹🇷 Ne mutlu Türküm diyene! pic.twitter.com/4K3kVPFxgW— Merih Demiral (@Merihdemiral) July 2, 2024
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