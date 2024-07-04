Агрессивный мужчина выстрелил в сторону полицейского

На прошлой неделе под Айзкраукле был задержан мужчина после конфликта и стрельбы в сторону полиции, сообщили в Государственной полиции.
28 июня полиция получила информацию о конфликте между несколькими людьми в квартире в Сеце Айзкраукльского края.
В ходе конфликта мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
При задержании предполагаемого преступника тот выстрелил в полицейских. Сотрудники полиции не пострадали.
Предполагаемый преступник был задержан, а в воскресенье, 30 июня, в качестве меры безопасности его поместили под арест.
По данному инциденту в полиции возбудили уголовное дело. Полиция выясняет обстоятельства происшествия и "в интересах следствия" не предоставляет дополнительную информацию.
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