Агрессивный мужчина выстрелил в сторону полицейского

28 июня полиция получила информацию о конфликте между несколькими людьми в квартире в Сеце Айзкраукльского края.

В ходе конфликта мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

При задержании предполагаемого преступника тот выстрелил в полицейских. Сотрудники полиции не пострадали.

Предполагаемый преступник был задержан, а в воскресенье, 30 июня, в качестве меры безопасности его поместили под арест.

По данному инциденту в полиции возбудили уголовное дело. Полиция выясняет обстоятельства происшествия и "в интересах следствия" не предоставляет дополнительную информацию.

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