Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) распорядилось о возвращении Национальным объединением в государственный бюджет незаконно израсходованных финансовых средств в размере 210 673 евро и одновременном приостановлении бюджетного финансирования партии на один год, сообщили агентству LETA в KNAB.
28 мая KNAB принял решение, предписывающее партии вернуть в государственный бюджет незаконно использованные средства государственного бюджета в размере 210 673 евро.
Такое решение принято в связи с тем, что в 2022 году на коммуникацию с обществом и политическую агитацию партийное объединение израсходовало средства госбюджета в размере 554 627 евро, превысив, таким образом, на 210 673 евро процентный лимит, который допускается потратить на одну предусмотренную законом о финансировании политических организаций (партий) цель по расходованию финансирования из госбюджета.
11 июня KNAB принял решение приостановить финансирование партии из госбюджета на один год.
В распоряжении KNAB нет информации о том, воспользовалась ли партия своим правом обжаловать оба принятых учреждением решения. Возможное обжалование не приостанавливает действие принятого KNAB решения о приостановке финансирования из госбюджета.
В июле этого года партия не получит 376 003 евро. С другой стороны, следующая сумма, которая не будет выплачена партии в январе 2025 года, будет меняться в зависимости от результатов выборов в Европарламент в этом году и возможных изменений минимальной зарплаты в следующем году. Точную сумму KNAB сможет рассчитать не ранее конца этого года.
Представитель Нацобъединения заявила агентству LЕТА, что на данный момент не может дать дальнейших комментариев, так как не ознакомилась со всей необходимой информацией.
Нацобъединение обжалует штраф
Нацобъединение обжалует решение KNAB в суде, сообщил LЕТА депутат партии Янис Грасбергс. Он подчеркнул, что партия не согласна с интерпретацией KNAB, так как ни по одной группе расходов не потрачено более 60% государственного финансирования.
Ка писал в мае журнал Ir, налогоплательщики ежегодно тратят большие суммы, чтобы обеспечить финансовую независимость партий, но эти деньги расходуются строго по правилам. Партии могут использовать государственное финансирование только для трех целей: содержание офисов, основная деятельность партии и политическая агитация или связь с обществом. Более 60% государственного финансирования не может быть потрачено ни на одну из групп расходов, отмечает журнал.
Именно этот лимит превысило Национальное объединение, потратив на предвыборную агитацию в 2022 году почти 555 000 евро, хотя лимит составлял 344 000 евро.
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