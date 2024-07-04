Представитель Нацобъединения заявила агентству LЕТА, что на данный момент не может дать дальнейших комментариев, так как не ознакомилась со всей необходимой информацией.

Нацобъединение обжалует решение KNAB в суде, сообщил LЕТА депутат партии Янис Грасбергс. Он подчеркнул, что партия не согласна с интерпретацией KNAB, так как ни по одной группе расходов не потрачено более 60% государственного финансирования.

Ка писал в мае журнал Ir, налогоплательщики ежегодно тратят большие суммы, чтобы обеспечить финансовую независимость партий, но эти деньги расходуются строго по правилам. Партии могут использовать государственное финансирование только для трех целей: содержание офисов, основная деятельность партии и политическая агитация или связь с обществом. Более 60% государственного финансирования не может быть потрачено ни на одну из групп расходов, отмечает журнал.

Именно этот лимит превысило Национальное объединение, потратив на предвыборную агитацию в 2022 году почти 555 000 евро, хотя лимит составлял 344 000 евро.