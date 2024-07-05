Вот так совпадение! Игроки сборной Испании женаты на сёстрах-близняшках

Двое футболистов сборной Испании - Хоселу (полное имя - Хосе Луис Санмартин Мато) и Дани Карвахаль (Даниэль Карвахаль Рамос) - женаты на сёстрах-близняшках. Интересно, что с недавних пор они также являются одноклубниками.
Дани Карвахаль и Хоселу знакомы уже очень много лет. Футболисты почти одновременно пришли во вторую команду "Реала" - "Кастилью". Карьера Карвахаля в Мадриде стала долгой и успешной - защитник закрепился в основном составе и стал важным для "Реала" игроком.
У Хоселу с основной командой не задалось, и он сменил восемь команд, но потом вновь получил шанс в самом знаменитом клубе мира. А в минувшем сезоне форвард стал героем "Реала" - вышел на замену против "Баварии", оформил дубль в самой концовке и помог мадридскому клубу выйти в финал Лиги чемпионов.
Интересно, что Карвахаль и Хоселу не только одноклубники и партнёры по сборной, но и родственники. Хоселу женат на Мелани Каньисарес с 2016 года, а Карвахаль женат на её сестре-близняшке Дафне Каньисарес с 2022 года.
Дафна и Мелани Каньисарес родились на Майорке и имеют нидерландское происхождение. Дафна работала стюардессой и моделью, а в настоящее время является владелицей компании Blue Weddings, специализирующейся на организации свадеб и светских мероприятий.
Свадьба Карвахаля прошла пышно. В качестве гостей на мероприятии присутствовали Тибо Куртуа, Марко Асенсио, Федерико Вальверде, Лукас Васкес, Начо Фернандес и даже директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо.
У Дафны и Дани двое сыновей - Мартин и Мауро. На аккаунт девушки в Instagram подписаны 265 тысяч человек.
У Мелани подписчиков меньше - 56 тысяч. Она в соцсетях демонстрирует свой стиль, но прежде всего - своих сыновей Лео и Лукаса, а также своего мужа Хоселу.
Свадьбу пара сыграла в монастыре Лос-Клаустрос в Айльоне, который находится недалеко от Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль. На торжестве присутствовали только близкие родственники. Хоселу души не чает в Мелани и даже сделал тату с лицом своей жены на ноге.
Напомним, сборная Испании 5 июля в четвертьфинале Евро‑2024 сыграет с командой Германии.
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