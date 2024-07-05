Вот так совпадение! Игроки сборной Испании женаты на сёстрах-близняшках

Дани Карвахаль и Хоселу знакомы уже очень много лет. Футболисты почти одновременно пришли во вторую команду "Реала" - "Кастилью". Карьера Карвахаля в Мадриде стала долгой и успешной - защитник закрепился в основном составе и стал важным для "Реала" игроком.

У Хоселу с основной командой не задалось, и он сменил восемь команд, но потом вновь получил шанс в самом знаменитом клубе мира. А в минувшем сезоне форвард стал героем "Реала" - вышел на замену против "Баварии", оформил дубль в самой концовке и помог мадридскому клубу выйти в финал Лиги чемпионов.

Хоселу и Дани Карвахаль Фото: IPA/SIPA/Scanpix

Интересно, что Карвахаль и Хоселу не только одноклубники и партнёры по сборной, но и родственники. Хоселу женат на Мелани Каньисарес с 2016 года, а Карвахаль женат на её сестре-близняшке Дафне Каньисарес с 2022 года.