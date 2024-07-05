Испания забила Германии на 119-й минуте и вышла в полуфинал Евро-2024

Матч прошёл на стадионе "Мерседес-Бенц-Арена" в Штутгарте и завершился со счётом 2:1 в дополнительное время.

В первом тайме сборные Испании и Германии не открыли счёт, а во втором тайме обе команды обменялись забитыми мячами. Сначала на 51-й минуте полузащитник испанцев Дани Ольмо открыл счёт после передачи 16-летнего Ламина Ямаля. В конце встречи немцы заметно активизировались и на 89-й минуте сумели восстановить равновесие в счёте благодаря точному удару Флориана Вирца. Основное время матча завершилось вничью - 1:1.

В дополнительное время на 119-й минуте после навеса Дани Ольмо красивейший удар головой удался Микелю Мерино, вышедшему на замену на 80-й минуте. Именно этот гол принёс Испании победу и выход в полуфинал Евро-2024.

В добавленные к дополнительному времени минуты защитник испанцев Дани Карвахаль получил вторую жёлтую карточку - он в полуфинале не сыграет.

В полуфинале сборная Испании сыграет с победителем матча Португалия - Франция. В других матчах 1/4 финала 6 июля сыграют Англия - Швейцария и Нидерланды - Турция.

Испания и Германия имеют наибольшее количество титулов в истории чемпионатов Европы - по три победы у каждой страны. Германия является победительницей турниров 1972, 1980 и 1996 годов, а Испания побеждала в 1964, 2008 и 2012 годах.

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