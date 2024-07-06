Франция стала вторым полуфиналистом Евро. Для Роналду турнир окончен

Матч прошёл на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась французы - 5:3.

В основное время и в дополнительные 30 минут игры команды не забили голов, а в серии пенальти вингер португальцев Жоау Феликс, пробивая третьим в своей команде, попал в штангу. В итоге Франция выиграла серию - 5:3.

Франция все еще не забила ни одного гола на нынешнем турнире с игры. Только пенальти Килиана Мбаппе и два автогола.

В полуфинале соперником сборной Франции станет Испания, победившая хозяев турнира Германию (2:1, в дополнительное время). Эта встреча состоится 9 июля в Мюнхене.

В оставшихся матчах 1/4 финала 6 июля сыграют Англия - Швейцария и Нидерланды - Турция.

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