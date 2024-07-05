Ведущий бобслейный пилот Латвии Ципулис завершает карьеру

Уже сообщалось, что в июне толкачи Ципулиса Давис Спрингис и Кристс Линденблатс объявили о завершении бобслейной карьеры, а третий из экипажа - Матисс Микнис пока продолжает тренироваться.

MVP пишет, что Ципулис исключен из олимпийской сборной Латвии (LOV), а также оставил работу в Министерстве внутренних дел.

"Хочу я того или нет, но я тот в экипаже, кто должен всех привести к финишу... Объем работы у меня гораздо больше, чем у толкачей", - говорит Ципулис, подчеркивая, что экипаж, который формировался годами, разваливается.

Он говорит, что финансовый вопрос актуален уже давно и обсуждался с руководством федерации, но ничего не изменилось.

"Надеюсь, это даст толчок переменам в будущем и повлияет на мнение федерации бобслея о том, что главное - это спортсмен", - говорит Ципулис.

Напомним, в прошлом сезоне экипаж под управлением Ципулиса завоевал бронзовые медали чемпионата Европы и занял четвертое место на чемпионате мира, а в общем зачете Кубка мира экипаж занял второе место.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!