Ведущий бобслейный пилот Латвии Ципулис завершает карьеру

Латвийский бобслейный пилот Эмилс Ципулис завершил свою спортивную карьеру. Об этом сообщает LETA со ссылкой на журнал MVP.
Уже сообщалось, что в июне толкачи Ципулиса Давис Спрингис и Кристс Линденблатс объявили о завершении бобслейной карьеры, а третий из экипажа - Матисс Микнис пока продолжает тренироваться.
MVP пишет, что Ципулис исключен из олимпийской сборной Латвии (LOV), а также оставил работу в Министерстве внутренних дел.
"Хочу я того или нет, но я тот в экипаже, кто должен всех привести к финишу... Объем работы у меня гораздо больше, чем у толкачей", - говорит Ципулис, подчеркивая, что экипаж, который формировался годами, разваливается.
Он говорит, что финансовый вопрос актуален уже давно и обсуждался с руководством федерации, но ничего не изменилось.
"Надеюсь, это даст толчок переменам в будущем и повлияет на мнение федерации бобслея о том, что главное - это спортсмен", - говорит Ципулис.
Напомним, в прошлом сезоне экипаж под управлением Ципулиса завоевал бронзовые медали чемпионата Европы и занял четвертое место на чемпионате мира, а в общем зачете Кубка мира экипаж занял второе место.
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