Видео "Я начала дико кричать!": Рижанке зажало руку в автобусе

Каждый будний день Дзинтра отправляется из Риги в Вецаки на общественном транспорте. Вечер пятницы не стал исключением.

Дзинтра встала со своего места вовремя, встала на место около двери, но водитель не открыл дверь. Тогда Дзинтра подошла к другой двери, чтобы выйти из автобуса, но та захлопнулась и ее рука осталась зажатой.

Она почувствовала, как водитель начал движение, и уже представила себе худший сценарий - как ей придется бежать за автобусом с зажатой рукой.

Дзинтра говорит, что дверь открылась, но водитель не извинился и не оглянулся. Это то, что ее больше всего расстроило. Ей повезло, и рука не пострадала, но потрясение было сильным.

Представитель Rīgas Satiksme сообщил, что компания нашла и просмотрела видеозапись того вечера.

На ней показана ситуация, что женщина сидит в автобусе, пока другие пассажиры не выйдут, а затем идет к двери, чтобы выйти самой. К тому времени, когда она подошла к двери, уже прозвучал сигнал закрытия двери.

Если процесс закрытия уже начался, его нельзя остановить вручную. Представитель Rīgas satiksme сообщил, что обсудит ситуацию с водителем, поскольку он не должен был начинать движение.

Травматолог Андрис Джериньш объясняет, что молодые люди, просунув руку в дверь автобуса, получают лишь синяк или ссадину, а люди с более хрупкими костями могут получить более серьезные травмы.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!