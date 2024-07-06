Семью Шумахера, возможно, шантажировал бывший охранник легендарного гонщика

По данным прокуратуры, задержанный оцифровал личные фотографии гонщика и членов его семьи и передал фото своим соучастникам.

В середине июня ранее судимый 53-летний мужчина и его 30-летний сын обратились к членам семьи Шумахера, потребовав выкуп в размере 15 миллионов евро за неразглашение полученных данных. В противном случае вымогатели угрожали распространить доступную им информацию в даркнете. Семья Шумахера сообщила в полицию, и вымогатели были арестованы. В ходе расследований старший из них назвал имя организатора преступления, пишет Deutsche Welle.

Это не первый раз, когда шантажируют семью 55-летнего Михаэля Шумахера. В 2017 году суд приговорил 25-летнего мужчину к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно за попытку вымогательства. Кроме того, его приговорили к штрафу в размере 4500 евро, 50 часам общественных работ и курсу после ареста. Он потребовал у жены автоспортсмена Коринны Шумахер 900 тысяч евро. В то же время мужчина угрожал, что в противном случае что-то может произойти с их детьми - Джиной и Миком. Полиции удалось быстро установить шантажиста - он отсылал информацию по электронной почте, указав свой настоящий номер банковского счета.

Михаэль Шумахер - семикратный чемпион F-1. В декабре 2013 года он получил серьезные травмы головы во время катания на лыжах. Последние новости о состоянии его здоровья от членов семьи Шумахера были получены в сентябре 2021 года. Тогда на Netflix был опубликован документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не может самостоятельно передвигаться и общаться.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!