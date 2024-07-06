В семье баскетболиста Гражулиса ожидается прибавление

Санда поделилась фотографией своей беременности, сопроводив ее надписью: "Шшш... Наш второй малыш явится в мир этой осенью!"

Как известно, пара поженилась в 2018 году и воспитывает пятилетнего сына Роберта.

Напомним, 2 июля началась борьба за право сыграть на Олимпиаде в Париже. Гражулис сборной Латвии не может помочь из-за травмы.

Гражулис в конце марта провел последний в этом сезоне матч, после чего ему сделали операцию на левое колено. Сейчас латвийский баскетболист проходит реабилитацию и не знает, когда сможет вернуться на площадку.

В прошлом году на чемпионате мира Гражулис был одним из лидеров сборной Латвии, в восьми матчах он в среднем набирал 14,4 очка и делал 3,8 подбора.

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