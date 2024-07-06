Фестиваль общения LAMPA Шах и мат в палатке TVNET GRUPA. Сможете ли вы обыграть ребенка?

В субботу, 6 июля, у посетителей фестиваля общения LAMPA в палатке TVNET GRUPA есть возможность принять участие в сеансе одновременной игры с тремя молодыми латвийскими шахматными талантами.
Микелис Вингрис, Мария Кузнецова и Патрик Ивуланс на протяжении всего дня будут проводить сеансы или шахматные матчи одновременно против нескольких соперников.
Энтузиасты шахмат могут проверить свои навыки в Шахматной палатке (№52) 6 июля с 11 до 17 часов.
Ждем в гости в палатке TVNET GRUPA!
В свою очередь 6 июля с 12:30 до 13:30 на сцене DOTS (Skatuve DOTS) пройдет дискуссия TVNET GRUPA "А что, если бы не было журналистов?"
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