В воскресенье местами возможен град

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), местами облака также принесут грозы, вечером на востоке страны ожидаются сильные грозы и возможный град.

Днем ветер будет дуть с юго-запада, запада, на востоке страны и на морском побережье с порывами, достигающими 15-17 метров в секунду, местами в восточных районах во время грозы порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью в воскресенье составит +15...+20 градусов. Днем воздух прогреется до +18...+23 градусов в западных районах, до +24...+28 градусов в центральных районах, а наиболее тепло будет в восточных районах, где потеплеет до +28...+30 градусов.

В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, южный ветер, который на морском побережье во второй половине ночи усилится и порывами будет достигать 15-16 метров в секунду. Температура воздуха не будет ниже +15...+20 градусов.

Ночью в Риге ожидается переменная облачность без осадков. Подует слабый или умеренный юго-восточный, южный ветер, температура воздуха не опустится ниже +18...+20 градусов.

Видео: Буря в Цесисе 1 июля

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