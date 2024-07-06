Алена Остапенко обыграла американку Перу и вышла в 1/8 финала Уимблдона

Остапенко, занимающая 14-е место в рейтинге WTA и посеянная на турнире под 13-м номером, обыграла американку Бернарду Перу (WTA 97) с результатом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Остапенко два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Перы четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти. Остапенко вышла вперёд в очном противостоянии - 2:1.

Победа в этом матче принесла Остапенко 240 очков мирового рейтинга.

Остапенко выступает на Уимблдоне в девятый раз, и ее лучший результат - выход в полуфинал в 2018 году. В прошлом году она не сумела пройти во второй круг, уступив румынке Соране Кырстя.

В 1/8 финала Остапенко сразится с Юлией Путинцевой из Казахстана (WTA 35), которая сенсационно обыграла лидера мирового рейтинга Игу Свёнтек из Польши.

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