Англия вышла в полуфинал на втором чемпионате Европы подряд

Матч прошёл на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе и завершился победой англичан в серии послематчевых пенальти - 1:1 (5:3 пен.).

В первом тайме сборные Англии и Швейцарии не открыли счёт, а на 75-й минуте нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо вывел свою команду вперёд. Англичанам потребовалось пять минут, чтобы счёт вновь стал равным - полузащитник Букайо Сака решился на удар из-за пределов штрафной.

До конца основного времени матча командам так и не удалось выявить победителя. В дополнительное время команды также не забили, хотя швейцарец Джердан Шакири незадолго до его окончания попал в перекладину.

В серии пенальти лучше себя проявили англичане - 5-3. Свою попытку не реализовал защитник швейцарцев Мануэль Аканджи, удар которого отразил вратарь Джордан Пикфорд. Таким образом, подопечные Гарета Саутгейта вышли в полуфинал на втором чемпионате Европы подряд.

Сборная Англии сыграет в полуфинале с победителем пары Нидерланды - Турция. Во втором полуфинале сыграют Франция и Испания.

Гарет Саутгейт провёл 100‑й матч во главе сборной Англии. Он возглавляет национальную команду с 2016 года. На прошлом Евро англичане дошли до финала, где уступили Италии в серии пенальти.

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