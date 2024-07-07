Стали известны все полуфиналисты Евро‑2024 по футболу

Матч проходил на стадионе "Олимпиаштадион" в Берлине и завершился победой сборной Нидерландов со счётом 2:1.

Перыми счёт на 35-й минуте открыли турки - отличился защитник Самет Акайдын, замкнув подачу с фланга полузащитника Арды Гюлера. На 70-й минуте матча сборная Нидерландов сравняла счёт в матче: отличился защитник Стефан де Врей с передачи Мемфиса Депая. Спустя шесть минут нидерландцы смогли выйти вперёд: защитник Дензел Думфрис прострелил вдоль ворот соперника, а турецкий защитник Мерт Мюльдюр в борьбе с Коди Гакпо послал мяч в собственные ворота.

В полуфинале соперником Нидерландов станет Англия, победившая в серии пенальти Швейцарию. Во втором полуфинале сыграют Франция и Испания. Матчи состоятся 9 и 10 июля соответственно.

Турция третий раз вышла в плей-офф на Евро. В 2000 году команда дошла до 1/4 финала, в 2008-м - до полуфинала. Голландцы дошли до 1/2 финала впервые с Евро-2004, где на этой стадии уступили Португалии.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!