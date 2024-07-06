Шаг до Парижа! Сборная Латвии вышла в финал отборочного турнира Олимпийских игр

Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился победой латвийской сборной со счётом 72:59 (23:19, 15:16, 15:15, 19:9). Ранее сборные Латвии и Камеруна никогда не играли друг с другом.

Самым результативным в составе латвийской сборной стал Рихард Ломажс, который набрал 20 очков. Ещё 13 очков в копилку нашей команды принёс Роланд Шмитс. В составе соперников 14 очков заработал Уильям Нарасс.

Во втором полуфинале сборная Бразилии обыграла Филиппины со счётом 71:60. Таким образом, в воскресенье, 7 июля, сборные Латвии и Бразилии в финале отборочного турнира разыграют единственную путёвку на Олимпийские игры в Париже.

Напомним, латвийские баскетболисты начали отборочный турнир с уверенной победы над Грузией (83:55), а во втором матче уступили Филиппинам (80:89). Несмотря на поражение в этой встрече, сборная Латвии заняла первое место в группе из-за лучшей разницы заброшенных мячей (+19).

Мужская сборная Латвии по баскетболу до этого участвовала в Олимпийских играх лишь один раз - в 1936 году в Берлине. Сборная Латвии заняла раздельное 15-18-е место среди 23 команд, одержав одну победу в трёх матчах.

Видео: Обзор матча Латвия - Камерун

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