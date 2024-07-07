Нападающий сборной Испании по футболу Нико Уильямс - один из самых ярких игроков чемпионата Европы 2024 года, однако его участие в этом турнире - своего рода чудо, принимая во внимание сложные повороты в жизни его родителей.

21-летний Уильямс представляет команды высшей лиги Испании (LaLiga) "Атлетик Бильбао". Последние два сезона ему удается отличаться довольно большой результативностью, что привлекло внимание крупнейших европейских клубов.

В прошлом сезоне в 36 матчах чемпионата LaLiga Уильямс забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи, а в этом сезоне в 31 матче на его счету пять точных ударов и 11 результативных передач.