На "Тур де Франс" велогонщика оштрафовали за поцелуй с женой

В ходе седьмого этапа гонки Бернар остановился, чтобы поцеловать жену и сына. Произошло это в его родном регионе - Бургундии на востоке страны.

"Я прошу прощения у UCI за то, что испортил имидж спорта", - написал велогонщик, сопроводив пост смеющимся эмодзи.

Вскоре на его пост ответил датский велогонщик Магнус Корт, опубликовавший видеоролик, на котором видно, как он тоже останавливается во время гонки, чтобы поцеловать свою жену.

"Что за шутка. Наверное, мне повезло, когда они пропустили меня пару дней назад", - подписал он видео.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!